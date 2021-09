செப். 20ல் திரளும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்: மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டம்-அதிகரிக்குமா நெருக்கடி?

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி (பா.ஜ.க.) அரசுக்கு எதிராக வரும் 20-ந் தேதி திமுக கூட்டணி கட்சிகள் போராட்டம் நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளன. இந்த போராட்டமானது மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடியை தரக் கூடியதா? அல்லது வழக்கமான ஒருநாள் போராட்டமாக கூடி கலைந்து போவார்களா? என்பது விவாதமாகி உள்ளது.

2024-ம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள லோக்சபா தேர்தலுக்கான கூட்டணி முயற்சிகள் பல்வேறு நிலைகளில் டெல்லியில் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. முதலில் சரத்பவார் இதற்கான முன் முயற்சிகளை எடுத்தார்.

சரத்பவாரைத் தொடர்ந்து டெல்லியில் முகாமிட்டவர் மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி. டெல்லியில் அமர்ந்து கொண்டு அனைத்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களையும் சந்தித்து பேசி லோக்சபா தேர்தலில் காங்கிரஸ் தலைமையில் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஓரணியில் இணைய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். அத்தனை எதிர்க்கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்தால் தற்போதைய களநிலவரமே தலைகீழாகப் போகும் என கணித்திருந்தார் மமதா.

English summary

Here is an analysis story on DMK and its allies will hold Protest on Sep.20 against Centre on Farm Laws.