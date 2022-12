இனி விரல்நுனியில் அரசு நிர்வாகம்! - ‘சி.எம் டேஷ்போர்டு’ பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா?

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை : தரவுகளின் அடிப்படையில் திட்டமிடுவது, அதற்குச் செயல்வடிவம் தருவது இவைதான் நவீன அரசு நிர்வாகத்தின் தனித்தன்மை. அரசாங்கத்திலுள்ள ஒவ்வொரு துறையும் சரியாகச் செயல்படுகிறதா? அதன் திட்டங்கள் சரியாகப் போய்ச் சேருகிறதா? என்பது தெளிவாகத் தெரிந்தால்தான், அரசு தனது நிர்வாகத்தைச் சிறப்பாக நடத்த முடியும்.

தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களையும் சேவைகளையும் மக்களுக்கு வழங்கி வருகிறது. அரசின் திட்டங்களை எதிர்நோக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் உள்ளனர். குறிப்பாக முதியவர்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளிகள்,பெண்கள், மாணவர்கள் பற்றிய தரவுகள் அரசின் கைவசம் உள்ளன.

ஆனால் இந்தத் தரவுகளை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி, சரியான முறையில் வகைப்படுத்தி, அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் முறையாகக் குறிப்பிட்ட பிரிவு மக்களுக்குச் சென்றடைகிறதா என்பதை 'சொடக்குப் போடும்' நொடியில் தேடி எடுக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் கண்காணிக்கவும் நிர்வகிக்கவும் முடியும். தற்போது இந்த வசதிகள் தமிழக அரசு நிர்வாகத்தில் நடைமுறைப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

English summary

CM Dashboard has been developed to track whether the government schemes are properly reaching the target population in a moment. Currently, the implementation of these facilities in the Tamil Nadu government administration is underway.