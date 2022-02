கல்லணை கட்டப்பட்டது ஏன்?.. கரிகாலச் சோழன் டிக் அடித்த அணையின் ப்ளூபிரின்ட் எது?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பழங்காலத்து கட்டடக் கலைகள் மிகவும் சிறப்பானது என்பதை நாம் அறிவோம். கல்லணை உருவான வரலாறு தெரியுமா?

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூர் பகுதியில் உள்ளது கல்லணை. இது தமிழகத்தில் உள்ள உலக பழமைவாய்ந்த அணையாகும். இந்த அணை கரிகால சோழனால் காவிரி ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டது.

திருச்சியில் அகண்ட காவேரி என அறியப்படும் காவிரி ஆறு முக்கொம்பில் வடபுறமாக கொள்ளிடம், தென்புறமாக காவிரி என இரண்டாகப் பிரிகிறது. இவ்விடத்தில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் மேலணை கட்டப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil nadu unknown tourist spots: Here is the History of Kallanai. One of the best engineering workd in Cauvery river.