மாரடைப்பு வந்தவர்கள் உடலுறவு கொள்ளலாமா? உடலுறவுக்கு முன் என்ன செய்ய வேண்டும்? மருத்துவர்கள் விளக்கம்

லேசான மாரடைப்பு வந்து ஸ்டன்ட் வைத்திருப்பவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஹெலி அட்டாக் வந்து பிழைத்தவர்கள் இதைவிட கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: மாரடைப்பு வந்த பின்னர் செக்ஸில் ஈடுபடுவது குறித்து பலருக்கும் சந்தேகம் இருந்து வருகிறது. இது குறித்து மருத்துவர்கள் சில விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கின்றனர்.

பாலியல் செயல்பாடு அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பொதுவானதாக இருந்தாலும், மனிதர்களை போல ஆண்டு முழுவதும் பாலியல் செயல்பாடுகளில் எந்த உயிரினங்களும் ஈடுபடுவதில்லை. சாதாரண மனிதர்கள் செக்ஸ் வைத்துக்கொள்வதில் எந்த பிரச்னையும் இருப்பதில்லை. ஆனால், மாரடைப்பு வந்தவர்கள் செக்ஸில் ஈடுபடுவதற்கு முன்னர் சில விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. எப்போது செக்ஸில் ஈடுபடலாம் எப்போது ஈடுபடக்கூடாது என்பதை மருத்துவர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.

இதயத்திற்கு செல்லும் குழாய்களில் ஏற்படும் அடைப்பே மாரடைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு சிகிச்சை பெற்று உயிர் பிழைத்தவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். அதாவது, மாரடைப்புக்கு பிறகு நோயாளிகள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றனர். அதில் முதல் வகை நோயாளிகளுக்கு இதய துடிப்பு சீரானதாக இருக்கும். இதில் எந்த மாற்றமும் வராது.

Many people are skeptical about having sex after a heart attack. Doctors have given some explanations about this. People who have had a mild heart attack and have stents should be careful. But heli attack survivors should be more careful.