எம்.ஜி.எம் குழும நிறுவனங்களில் சிக்கிய ஆவணங்கள்..2வது நாளாக வருமான வரித்துறையினர் சோதனை

சென்னை: தீம்பார்க், நட்சத்திர விடுதி நடத்தும் எம்.ஜி.எம் குழுமத்திற்கு சொந்தமான நிறுவனங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இரண்டாவது நாளாக சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர். வரி ஏய்ப்பு புகார் காரணமாக சென்னை, நெல்லை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட 40க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இரண்டாவது நாளாக சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

எம்ஜிஎம் குழுமத்திற்கு சொந்தமான 40 இடங்களில் நேற்று நடைபெற்ற வருமான வரித்துறை சோதனையில் பல கோடி மதிப்புள்ள சொத்து ஆவணங்கள் சிக்கியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

எம்.ஜி.எம் குழுமத்திற்கு சென்னை ஈ.சி.ஆர்-இல் உள்ள எம்.ஜி.எம் பொழுதுபோக்கு பூங்கா, எம்.ஜி.எம். ரிசார்ட், மதுபான தொழிற்சாலை மற்றும் திண்டிவனம், காஞ்சிபுரம், கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரு, ஆந்திரா உள்பட தமிழகம் முழுவதும் நிறுவனங்கள் உள்ளது.

English summary

For the second day in a row, Income Tax officials have been conducting raids on companies owned by the MGM Group, which runs the theme park, Star Hotel. Income tax officials have conducted inspections for the second day in more than 40 places including Chennai, Nellai and Bangalore due to tax evasion complaints.