பாலாறு குறுக்கே அணை.. இபிஎஸ் அறிக்கையை பார்த்து அழுவதா? சிரிப்பதா? அமைச்சர் துரைமுருகன் கிண்டல்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுக்கூட்டச் செய்தியைக் கொண்டு திமுக அரசு என்ன சாதித்துவிட்டது என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அறிக்கை விட்டிருப்பதைப் பார்த்து அழுவதா ? சிரிப்பதா? என்று தெரியவில்லை என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

பாலாற்றின் குறுக்கே கூடுதல் நீர்தேக்கம் கட்ட ஆந்திர அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவது குறித்து நன்கு அறிந்தும், திமுக அரசின் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும், நீர்வளத்துறையும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் கள்ள மவுனம் சாதிப்பது ஏன் என்று தெரியவில்லை என எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அறிக்கைக்கு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் பதில் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே.பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக இருந்த போதும், எதிர்க்கட்சித் தலைவராக சட்டசபையில் அமர்ந்திருந்தபோதும் நிதானத்தோடு தான் நடந்து கொண்டிருந்தார்.

English summary

Leader of the Opposition Edapadi Palanisamy has criticized the DMK government for not taking action to prevent the Andhra government from building new Dam across the river. for this, Minister Duraimurugan Replied Back with his Statement.