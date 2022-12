இந்தியாவிலும் பரவிய BF.7 ஓமிக்ரான் வைரஸ்.. சீனாவில் கொரோனா வேகமெடுத்தது ஏன்? டாக்டர் பரூக் விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சீனாவில் பரவி வரும் BF.7 எனும் ஓமைக்ரான் வேரியண்ட் தற்போது இந்தியாவிலும் பரவியுள்ளது பாதகத்தை ஏற்படுத்துமா என்பது குறித்து சிவகங்கை அரசு பொது நல மருத்துவர் டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா விளக்கியுள்ளார். இந்தியாவில் குஜராத்தில் 3 பேருக்கும், ஒடிஸாவில் ஒருவருக்கும் இந்த வைரஸ் பரவியுள்ள நிலையில் அதுகுறித்த அச்சம் பொதுமக்களிடையே எழுந்துள்ளது.

இதுகுறித்து டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா தனது சமூகவலைதள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: சீனாவில் பரவி வரும் ஓமைக்ரானின் வேரியண்ட்டான B.F.7 இந்தியாவில் தற்போது ஆங்காங்கே கண்டறியப்பட்டாலும் அதனால் இந்தியாவுக்கு பாதகம் நேர்வதற்கு வாய்ப்பு மிக மிகக் குறைவு. காரணம் கடந்த ஓராண்டாக நாம் ஓமைக்ரானின் பல வேரியண்ட்களினால் தொடர்ந்து தொற்றுக்கு உள்ளாகி மீண்டு இருக்கிறோம்.

இதனால் நேரடியான தொற்றின் மூலம் கிடைத்த ஓமைக்ரானுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு சக்தி நம்மிடம் இருக்கிறது. கூடவே இரண்டு / மூன்று டோஸ் தடுப்பூசிகள் என போட்டு தடுப்பூசிகள் மூலமும் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளோம். இந்தியாவில் தற்போது 60% மக்களுக்கேனும் ஓமைக்ரானுக்கு எதிரான கலப்பு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்.

English summary

Coronavirus update: Sivagangai government hospital Dr Farook Abdulla explains about BF.7 Omicron new variant which spreads in India (3 cases found in Gujarat, 1 case found in Odisha). What are the symptoms of BF 7?, Whether Government has to take Covid preventive measures?