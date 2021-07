அழுத்தம் மட்டும் போதாது.. ஆக்கப்பூர்வமான அறிக்கை தேவை.. திமுகவுக்கு சபாஷ் சொன்ன டாக்டர் ஷர்மிளா

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெற அழுத்தம் மட்டும் போதாது, ஆக்கப்பூர்வமான அறிக்கை தேவை. அந்த அறிக்கையை ஏ.கே. ராஜன் குழு சமர்ப்பித்துள்ளது. எனவே இன்று இல்லாவிட்டாலும் என்றாவது நீட்டிலிருந்து விலக்கு கிடைக்கும் என டாக்டர் ஷர்மிளா தெரிவித்துள்ளார்.

மகா., கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பது கவலை தருகிறது: 6 மாநில முதல்வர்கள் கூட்டத்தில் மோடி

பன்முகத் திறமை கொண்டவர்- மிகச் சிறந்த நடனக் கலைஞர், மருத்துவர், ஆங்கர், சின்னத்திரை மற்றும் வெள்ளித்திரை நடிகை, சிறந்த பாடகி- எல்லாவற்றுக்கும் மேல் சமூக அக்கறை கொண்ட சிறந்த சிந்தனையாளராக அறியப்படுபவர் டாக்டர் ஷர்மிளா.

அவர் ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்த பேட்டி கேள்வி பதில் வடிவில்:

English summary

Actress and Dr Sharmila says that not only pressure needs to get neet exemption also need constructive steps which DMK has taken.