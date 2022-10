திமுக லட்சியம்..இந்தியை திணிக்க எந்த கொம்பனாலும் முடியாது..கருணாநிதி மகன்..துரைமுருகன் நெகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக தோன்றியதே இந்தியை எதிர்ப்பதற்காகத்தான் என்று சட்டசபையில் பேசிய துரைமுருகன் கூறியுள்ளார். இலட்சியமே இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்புதான் என சொல்வது கருணாநிதி மகனால் மட்டும் முடியும் என துரைமுருகன் நெகிழ்ச்சியுடன் பேசியுள்ளார்.

இந்தி திணிப்பு தொடர்பான பரிந்துரைகளை ஏற்கக்கூடாது என்று தமிழ்நாடு அரசின் தனித்தீர்மானம் சட்டசபையில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது. தீர்மானத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்மொழித்தார். அப்போது பேசிய அவர், வீழ்வது நாமாக இருப்பினும், வாழ்வது தமிழாக இருக்க வேண்டும் என்ற கொள்கைக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம். ஆளும் பாஜக அரசானது இந்தி திணிப்பை தனது வழக்கமாக கொண்டுள்ளது.

இந்தி மொழிக்கு அளிக்கும் முக்கியத்துவம், மற்ற மொழிகளை அழிக்கிறது. பல்வேறு இன, மொழிகளை உடைய இந்தியாவை மாற்ற நினைக்கிறார்கள். ஒரே நாடு, ஒரே மொழி என திணிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். ஒரு மொழி ஆதிக்கம் கூடாது என இதுவரை இருந்த பிரதமர்கள் உணர்ந்து இருந்தார்கள்.

English summary

Duraimurugan said in the Assembly that DMK came into being to oppose India. Duraimurugan has spoken with resilience that only Karunanidhi's son can say that the ideal is anti-imposition of Hindi.