காட்டுப்பன்றிகள் அட்டூழியம்! அதிகாரிகளிடம் பேசி முடிவெடுக்கிறேன்! துரை வைகோவிடம் அமைச்சர் உறுதி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: விளைநிலங்களை பாழ்படுத்தும் காட்டுப் பன்றிகளை தீங்கு விளைவிக்கும் உயிரினமாக அறிவித்து அட்டவணை 5ன் கீழ் Vermin Listல் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வனத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தனை நேரில் சந்தித்து முறையிட்டுள்ளார் துரை வைகோ.

துரை வைகோ கூறிய கோரிக்கைகளை ஆழமாக உள்வாங்கிக் கொண்ட அமைச்சர் மதிவேந்தன், எதற்கும் அதிகாரிகளிடம் பேசி இது குறித்து விரைவில் முடிவெடுப்பதாக உறுதியளித்துள்ளார்.

இந்தச் சந்திப்பு தொடர்பாக துரை வைகோ கூறியதாவது;

எல்லாத்துக்கும் காரணம் சங் பரிவார் தான்! ஊதுகுழலாக இருக்கிறார் ஆளுநர் ரவி! மதிமுக வைகோ விளாசல்!

Durai Vaiko has personally met and appealed to Forest Minister Mathiventhan to declare the wild boars that devastate farmlands as a harmful species and bring them on the Vermin List under Schedule 5.