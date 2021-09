சி.எஸ்.கே.வுக்கு வெற்றியை பரிசளித்த 'ஸ்லோ பால் ஸ்பெஷலிஸ்ட்' பிராவோ.. சகோதரர் என தோனி புகழாரம்!

Chennai

சென்னை: பெங்களூருக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை அணியை வெற்றி பெற வைத்த சென்னை வீரர் பிராவோவை தனது சகோதரர் என்று தோனி அழைத்தார். நடப்பு ஆண்டு ஐ.பி.எல் சீசனின் இரண்டாம் கட்ட போட்டிகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

நேற்று ஷார்ஜாவில் அரங்கேறிய போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஜ் பெங்களூரு அணிகள் மோதின. குரு தல தோனியும், சிஷ்யனான கிங் கோலியும் நேருக்கு நேர் மோதும் ஆட்டம் என்பதால் ஆட்டத்தில் தொடக்கத்தில் இருந்தே அனல் பறந்தது. ஆரம்பத்தில் இருந்தே கோலி, படிக்கல் சிஎஸ்கே பவுலர்களை வாட்டி வதைக்க பெங்களூரு ஸ்கோர் ஜெட் வேகத்தில் வேகமாக சென்றது.

Dhoni called Bravo his brother, who helped Chennai win the match against Bangalore. The second phase of the current IPL season is in full swing in the United Arab Emirates