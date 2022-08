பொதுக்குழுவில் வந்து செல்வாக்கை நிரூபிங்க பார்க்கலாம்.. ஓபிஎஸ்க்கு சவால்விட்ட ‘விடாப்பிடி’ எடப்பாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பொதுக்குழுவில் ஓபிஎஸ் செல்வாக்கை நிரூபித்து, தனக்கு தொண்டர்கள் ஆதரவு இருப்பதை நிரூபிக்கட்டும் என திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

DMK-வுடன் இணைந்து செயல்பட்ட OPS உடன் இணைந்து செயல்பட முடியாது - EPS அறிவிப்பு

ஒன்றிணைந்து செயல்படலாம் என அழைப்பு விடுத்த ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் கோரிக்கையை நிராகரித்துள்ளார் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை அடுத்து, மீண்டும் இணைந்து செயல்படலாம் என எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு அழைப்பு விடுத்தார் ஓபிஎஸ்.

ஆனால், ஈபிஎஸ்ஸோ, அவருடன் இணைந்து செயல்படும் முடிவை நிராகரித்து, பொதுக்குழுவில் வந்து பலத்தை நிரூபிக்குமாறு சவால் விடுத்துள்ளார். முன்னதாக, தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடும் செய்துள்ளது எடப்பாடி தரப்பு.

அழைப்பு விடுக்கும் ஓபிஎஸ்! அசர மறுக்கும் எடப்பாடி! ட்விஸ்ட் மேல் ட்விஸ்ட்! அதிமுகவில் நடப்பது என்ன

English summary

AIADMK co-coordinator Edappadi Palaniswami has categorically said that O Panneerselvam should prove his influence in the General Assembly and prove that he has the support of the volunteers.