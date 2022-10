ஓபிஎஸ் பக்கம் சாய்ந்த 5 மாவட்ட நிர்வாகிகள்.. எடப்பாடிக்கு வந்ததே கோபம்.. ஒரே அறிவிப்பில் காலி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினரோடு இணைந்து செயல்பட்டு வந்த 5 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளை அதிரடியாக கட்சியில் இருந்து நீக்கியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் உச்சகட்டத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில் திரை மறைவில் இரு தரப்பினரும் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ் அணியினர், ஈபிஎஸ் அணியில் இருக்கும் நிர்வாகிகளை இழுக்க முயற்சி மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், அதற்கு ஓரளவுக்கு பலன் கிடைத்தும் வருகிறது.

இந்நிலையில் தான், ஓபிஎஸ் தரப்போடு இணக்கமாகச் செயல்பட்டு வந்த மதுரை, வேலூர், திருச்சி, ஈரோடு, நெல்லை உள்ளிட்ட 5 மாவட்ட நிர்வாகிகளை நீக்கி உத்தரவிட்டுள்ளார் ஈபிஎஸ்.

அதிமுக பொன்விழா நிறைவு மாநாடு! நாள் குறித்த எடப்பாடி பழனிசாமி! பிரம்மாண்டம் காட்டத் திட்டம்!

English summary

Edappadi Palaniswami has removed AIADMK executives from various districts who were working with O.Panneerselvam faction. EPS has ordered the removal of 5 district administrators including Madurai, Vellore, Trichy, Erode and Nellai.