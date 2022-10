டெல்லி பார்வையை திருப்ப ஈபிஎஸ் ஏவும் அஸ்திரம்.. எடப்பாடியின் சீக்ரெட் பிளான்.. 2 பேர் காலி? ஆஹா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜெயலிதா மரணம் தொடர்பான ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கையை வைத்தே, ஓபிஎஸ், சசிகலாவுக்கு எதிரான அஸ்திரங்களை டெல்லியில் அடுக்க எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆறுமுகசாமி ஆணைய விசாரணை அறிக்கையில், சசிகலா, ஓபிஎஸ் மீது சந்தேகங்கள் எழுப்பப்பட்டிருப்பதால், அவர்களை சேர்ப்பது நமக்கு சிக்கல் தான் என டெல்லி காதில் போட்டு வைக்க ஈபிஎஸ் பிளான் போட்டு வருகிறாராம்.

ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் - தினகரன் - சசிகலா ஆகியோர் இணைவது பாஜகவின் விருப்பமாக இருக்கும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த முயற்சி பலன்களை ஏற்படுத்தும் என ஈபிஎஸ் தரப்பினர் கூறுகின்றனர்.

அல்வா மாதிரி சான்ஸ்.. ஆனா.. ஆறுமுகசாமி ரிப்போர்ட் பற்றி வாயே திறக்காத எடப்பாடி! காரணமே

English summary

According to the Arumugasamy commission report on Jayalalitha's death, Edappadi Palaniswami is planning to lay the weapons against Sasikala and O Panneerselvam in Delhi.