குவார்ட்டர், செமி.. ‘ஞாபகம் இருக்கா?’ - ஃபைனலும் எடப்பாடி பழனிசாமி தான்.. ஈபிஎஸ் டீம் போடும் கணக்கு!

சென்னை : அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்த சுப்ரீம் கோர்ட் தடை விதித்துள்ளது ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்பட்டாலும், ஏற்கனவே நடந்த 2 வழக்குகளை சுட்டிக்காட்டி, ஃபைனலிலும் வெற்றி எங்களுக்குத்தான் என்கிறார்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர்.

குவார்ட்டர்ஸ், செமி ஃபைனல் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே நடந்த 2 வழக்குகளிலும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சாதகமான முடிவுகளே வந்தன, அதனால் ஃபைனலிலும் அவரே வெல்வார் என்கின்றனர்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவியைக் கைப்பற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிரமாக முயன்று வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸுக்கு உச்ச நீதிமன்றமும், தேர்தல் ஆணையமும் தான் இறுதி வாய்ப்புகளாக இருக்கின்றன.

இந்நிலையில் தான், உச்ச நீதிமன்றத்தில் எங்கள் கையே ஓங்கும் என்பதற்கான பாயிண்டுகளை அடுக்குகிறார்கள் ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

English summary

Supreme Court order is setback for EPS side? : Edappadi Palaniswami got favorable results in the 2 cases already held in the Supreme Court, so he will win in the finals as well, says his supporters.