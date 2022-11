சவுத்தில் சிக்கலா? சைலண்டாய் காய் நகர்த்தும் எடப்பாடி & கோ! ஓபிஎஸ்ஸோ ’கப்சிப்’! என்னதான் நடக்குது?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் கடந்த சில நாட்களில் தென் மாவட்டங்களில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு ஆதரவு அதிகரித்திருப்பதாக தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வரும் நிலையில் அதனை எல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் கட்சிப் பணிகளில் கவனம் செலுத்துமாறு முக்கிய நிர்வாகிகளுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வழியாக இருக்கிறது.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையேயான அதிகார மோதல் எப்போது முடிவுக்கு வரும் என்பது அவர்களுக்கே தெரியாது போல.. அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் திருப்பங்களையும் ஆதரவு வட்டாரம் அதிகரிப்பது சரிவது என மாறி மாறி நிகழ்வுகள் அரங்கேறி வருகிறது.

English summary

In the last few days in the AIADMK, while there are reports that support for O. PanneerSelvam has increased in the southern districts, it is reported that Edappadi Palanichami has instructed the key executives to ignore it and focus on the party work.