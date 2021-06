"அந்தம்மா" 2 பேருகிட்ட பேசுறது ஒரு மேட்டரா? ஆவேசமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. "அணில்" பற்றியும் காட்டம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அதிமுக நிர்வாகிகளுடனான, சசிகலாவின் தொலைபேசி பேச்சுக்கள் மற்றும் அணில் தாவுவதால் மின்வெட்டு ஏற்படுவதாக கூறிய செந்தில் பாலாஜி ஆகிய இரு விஷயங்கள் குறித்தும், காட்டமாக பதிலளித்துள்ளார், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

சேலம், ஓமலூரில் இன்று, நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அப்போது, அவர் கூறியதை பாருங்கள்:

சசிகலா அதிமுகவில் இல்லை. ஊடக நண்பர்களும் பத்திரிக்கை நண்பர்கள்தான் சசிகலா விஷயத்தை பெரிதுபடுத்தி செய்தி போட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்கள். எவ்வளவோ விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை ஊடகங்கள் வெளியிடுவது கிடையாது.

ம்ஹூம்.. போன் மேல போன்.. யார் அந்த புள்ளிகள்.. கண்டுபிடிங்க.. ஆர்டர் போட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி

English summary

Leader of the opposition Edappadi Palaniswami slams Sasikala, saying that she is not with AIADMK and will not bother about her telephone conversations. "Squirrels will not causing power cuts in Tamil Nadu as minister Senthil Balaji saying" Edappadi Palaniswami added.