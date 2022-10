பண்ருட்டி ஆட்டம்? அண்ணே நீங்களுமா? எடப்பாடிக்கு கல்தா கொடுத்த ‘மாஜி’! ஓபிஎஸ் டீமில் திடீர் ஐக்கியம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கையே ஓங்கி இருக்கும் நிலையில் தற்போது அதிர்ச்சி தரும் வகையில் அவர் தரப்பில் இருந்த தென்மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகரும், முன்னாள் எம்பிமான ஒருவர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை திடீரென நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது அதிமுகவில் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தீவிரமடைந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இரு அணிகளாக பிரிந்த நிலையில், கட்சியிலிருந்து ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை நீக்கி எடப்பாடி பழனிசாமியும், இபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை நீக்கி ஓ.பன்னீர்செல்வமும் அறிக்கை வெளியிட்டனர்.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக கடும் முயற்சிகளை எடுத்து வரும் ஓபிஎஸ் தரப்பு, எடப்பாடிக்கு எதிராக வலுவான அணி ஒன்றை திரட்டும் முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகின்றார். ஆனால் அனைவரும் 'முன்னாள் முன்னாள்கள்" ஆகவே இருக்கின்றனர்.

While the hand of Edappadi Palanichami in AIADMK is still strong, a prominent figure from the southern district and a former MP who was on his side suddenly met O. Panneerselvam in person and held a discussion.