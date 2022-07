பதறிப்போன பன்னீர் ஆதரவு மாசெ.. பதவியைப் பிடிக்க முட்டி மோதும் நிர்வாகிகள்.. ஆனா எடப்பாடி கணக்கே வேற!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுச் செயலாளர் நாற்காலியை எடப்பாடி பழனிசாமி நெருங்கி வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் வகித்து வரும் பதவிகளைப் பெறுவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் இடையே பெரும் அடிதடியே நடப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்களாக இருக்கும் மாவட்ட செயலாளர்கள் மாற்றப்படலாம் என்பதால் அப்பதவிகளைப் பெற ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை கேட்டு வருகின்றனராம்.

இன்னும் பொதுக்குழுவே நடைபெற்று, தான் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்படாத நிலையில், தனது ஆதரவாளர்களின் நெருக்கடியால் ஈபிஎஸ் தர்ம சங்கடத்திற்கு ஆளாகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

திடீரென மாறிய அரசியல் கிளைமேட்.. எடப்பாடியை "சுற்றிலும்" வைக்கப்படும் குறி.. என்ன நடக்கிறது?

English summary

It is said that there is a lot of jostling between Edappadi Palaniswami's faction to get OPS supporter's post. EPS supporters are moving to get the posts as district secretaries.