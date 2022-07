ஜிஎஸ்டி மீட்டிங்கில் வரி உயர்வை எதிர்க்கவில்லை ஏன்? - பிடிஆர் மீது எடப்பாடி பழனிசாமி அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற விடியா அரசின் நிதி அமைச்சர், வரி உயர்வுகளுக்கு ஆட்சேபனையோ, எதிர்ப்போ தெரிவிக்காமல் வாயில்லாப் பூச்சியாக இருந்தது ஏன்? என எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் மீது விதிக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வினை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், மத்திய அரசை ஒன்றிய அரசு என்று சிறுமைப்படுத்தி, தாங்கள் தான் வலிமையானவர்கள் என்று கூறிக்கொள்ளும் இந்த ஆட்சியாளர்களின் கையாலாகாத்தனம் வெளிப்பட்டுள்ளது என திமுக அரசை விமர்சித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

