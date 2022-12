மோடியா? இந்த எடப்பாடியா? ஜெயலலிதாவாகவே தன்னை உணரும் இபிஎஸ்? தாமரைக்கு கேட்.. மெகா கூட்டணிக்கு ஜூட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் மீண்டும் பாஜக தரப்பு ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவு தருவது போல நடந்து கொள்வதால் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அந்தக் கட்சியை கூட்டணியில் இருந்து கழட்டி விட்டு விட்டு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் மெகா கூட்டணியை அமைக்கலாம் என்பதற்கான உறுதியான சிக்னல்கள் கிடைத்து இருப்பதாக கூறுகின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள்.

பாஜக - அதிமுக கூட்டணி விவகாரம் தான் தற்போது தமிழக அரசியலில் பேசுபொருளாக இருக்கிறது. ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் அக்கட்சியின் தலையீடு இருப்பதை துளியும் விரும்பாத எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மீண்டும் கட்சிக்குள் கொண்டு வரும் எண்ணம் இல்லை என உறுதியாகக் கூறிவிட்டார்.

ஆனால் இருவரும் ஒன்றிணைந்தால் மட்டுமே வருகின்ற தேர்தலில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை பெற முடியும் என விரும்புகிறது. அதற்காக ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் இருவரும் ஒன்றாக இணைய வேண்டும் என முயற்சித்து வரும் நிலையில், அதனை முற்றிலுமாக விரும்பவில்லை.

Political experts say that Edappadi Palaniswami, who is very dissatisfied with the BJP's behavior as if it is supporting O. Panneerselvam, will withdraw the party from the alliance and form a mega alliance with the Congress and other parties