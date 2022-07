எல்லாமே இனிமே நல்லாதான் நடக்கும்! ஹாப்பி மூட் எடப்பாடி டீம்! ஒன்னும் பண்ண முடியாதாம்! அப்போ ஓபிஎஸ்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது சில சிக்கல்களை சந்தித்து வந்தாலும் இறுதியில் தனது தரப்பே வெற்றி பெறும் என 'சில முக்கிய தகவல்கள்' கிடைத்துள்ளதால் உற்சாகத்தில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

ஹாலிவுட் திரைப்படங்களுக்கு இணையாக விறுவிறுப்பாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் சென்று கொண்டிருக்கிறது அதிமுக உட் கட்சி விவகாரம். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகிய இரு பெரும் தலைமைகளுக்கு பிறகு கட்சியின் ஒற்றை தலைமையாய் யார் இருக்க வேண்டும் என்ற மோதல் அங்கு வெடித்துள்ளது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு முதல்வராக பொறுப்பேற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் தனது செல்வாக்கை நிலை நிறுத்திக் கொண்டுள்ளதோடு நான்காண்டு ஆட்சியையும் நிறைவு செய்தார். அதுமட்டுமல்லாமல் கட்சியின் முதன்மை முகமாகவும் தன்னை முன்னிறுத்திக் கொண்டார்.

ரைட்டு.. அரசியல் கட்சிகளுடன் தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை.. எடப்பாடி தரப்புக்கு மட்டும் அழைப்பு!

English summary

Edappadi Palaniswami, who has accepted the post of interim general secretary in the issue of single leadership in AIADMK, is currently facing some problems, but there are reports that he is excited because he has received 'some important information' that his side will win in the end.