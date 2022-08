எங்க ஏரியாவில் ஆட்டமா? உங்க ஏரியாவில் என்ன நடக்குதுனு பாருங்க! அட்டாக்கை ஆரம்பித்த எடப்பாடி & கோ..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கொங்கு மண்டலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிருப்தி நிர்வாகிகளை ஒருங்கிணைத்து பதவிகளை அளிக்க ஓபிஎஸ் தரப்பு திட்டமிட்டு வரும் நிலையில், தென் மாவட்டங்களில் ஓபிஎஸ்-க்கு எதிரானவர்களை வைத்து மீண்டும் பிரம்மாண்டமான ஒரு போராட்டத்தை நடத்த எடப்பாடி தரப்பு திட்டமிட்டு அதற்கான ஆயத்த வேலைகளை இறங்கி உள்ளது.

செயலற்ற முதல்வராம்.. சொந்த ஊரில் எக்ஸ்ட்ரா ஆவேசத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி

அதிமுகவில் சாதுரியமாக காய் நகர்த்திய எடப்பாடி பழனிச்சாமி மூன்று முறை முதல்வராக பதவி வகித்த ஓபிஎஸ்சை ஓரம் கட்டி கட்சியின் தலைமை பொறுப்பை 99.9% நிர்வாகிகளின் பேராதரோடு கைப்பற்றியுள்ளார்.

மிகவும் அமைதியானவராகவே அடையாளம் காணப்பட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி தன்னை கட்சியிலிருந்து நீக்கும் அளவுக்கு அதிரடி காட்டுவார் என எதிர்பாக்காத ஓபிஎஸ் தரப்பு தற்போது கட்சியில் தங்கள் இருப்பை உறுதி செய்து கொள்வதற்காக பகீரத பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது.

ஓபிஎஸ் டீமுக்கு தாவும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள்! டெல்டாவில் கிடைத்த 'பச்சை சிக்னல்’! அதிரடி எண்ட்ரி?

English summary

While the OPS side is planning to unite Edappadi Palaniswami disaffected administrators in Kongu zone and give them positions, the Edappadi side is planning to hold a huge protest against the OPS in the southern districts and has started preparations for it.