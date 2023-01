Exclusive எடப்பாடி அணிக்கு மூன்றாம் இடம்? “ஓபிஎஸ் வியூகம்”.. பாஜக ’ஸ்கெட்ச்’.. சொல்கிறார் தனியரசு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் தோல்வி உறுதி. இரண்டாம் இடத்தை கைப்பற்றுவது ஓபிஎஸ்ஸா, ஈபிஎஸ்ஸா என்பதுதான் கேள்வி. எடப்பாடி பழனிசாமியை மூன்றாமிடத்திற்கு தள்ளுவதற்கான வியூகத்தை ஓ.பன்னீர்செல்வம் அமைப்பார்." என நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ தனியரசு தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், அதிமுகவில் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இருவரும் தனித்தனி அணிகளாகக் களமிறங்குகின்றனர். இதனால் இரட்டை இலை முடங்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. பாஜக, இருவரில் யாரை ஆதரிக்கும் என்பதும் பெரிய கேள்வியாக உள்ளது.

இந்நிலையில், அதிமுகவோடு கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்டு 2 முறை எம்.எல்.ஏவாக இருந்த தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவையின் தலைவர் தனியரசு நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு, அதிமுகவின் நிலை பற்றி பேட்டியளித்துள்ளார். அவரது பேட்டி பின்வருமாறு:

English summary

"AIADMK's defeat in Erode East by-election is certain. The question is whether it is OPS or EPS that takes the second place. O. Panneerselvam will strategize to push Edappadi Palaniswami to third place.” : Former MLA U. Thanyarasu said in Exclusive interview.