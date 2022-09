கே.பி. முனுசாமியை தோற்கடிக்க 4 கோடி செலவா? அந்த மாஜி என்ன செய்தார் தெரியுமா? ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் சுளீர்

Chennai

சென்னை: கே.பி. முனுசாமியை தோற்கடிக்க ரூ 4 கோடி செலவு செய்தோமா, யாருக்கு எதிராக யார் செயல்பட்டனர் என்பது அனைவருக்குமே தெரிந்த ஒன்று என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் மறுத்துள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி , கோவிந்தராஜ், சூலகிரி ஒன்றிய சேர்மேன் ஹேம்நாத் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் ஓ பன்னீர் செல்வத்தை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

இந்த சந்திப்பின் போது கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகளை கோவிந்தராஜ் கருங்காலிகள என கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக எம்எல்ஏ அசோக் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

முனுசாமியை தோற்கடிக்க 4 கோடி செலவு செஞ்சாங்க.. ஓபிஎஸ் அணிக்குத் தாவிய மாஜிக்கள் மீது 'பகீர்’ புகார்!

EX MLA Govindaraj refuses that no one worked against for EX minister K.P.Munusamy by getting Rs 4 crore.