சென்னையில் கால் அகற்றப்பட்ட கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா மரணம்.. தவறான சிகிச்சை என குடும்பம் கதறல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் மூட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்து கால் அகற்றப்பட்ட 17 வயது நிரம்பிய கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் இன்று உயிரிழந்தார். அரசு மருத்துவமனை சார்பில் தவறான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட நிலையில் பிரியா இன்று உயிரிழந்தார். மருத்துவமனையில் பதற்றம் நிலவுவதால் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை வியாசர் பாடியை சேர்ந்தவர் ரவிக்குமார். இவரது மகள் பிரியா (வயது 17). இவர் ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்.

சென்னையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் சேர்ந்து பட்டப்படிப்பு படித்து வந்தார். பிரியா கால்பந்து விளையாட்டில் ஆர்வம் கொண்டவர்.

English summary

17-year-old football player Priya Rajeev Gandhi, who had her leg amputated in Chennai, died today at the Government Hospital. Priya died today after being accused of wrong treatment by the government hospital.