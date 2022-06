கொல்லாம விடமாட்டோம்! தூங்க விடாமல் மிரட்டல்கள்! பாதுகாப்பு கொடுங்க! போலீசுக்கு ஓடிய சி.வி.சண்முகம்!

Chennai

சென்னை : பரபரப்புகள் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்து முடிவடைந்த நிலையில் முன்னாள் அமைச்சரும் எடப்பாடி ஆதரவு நிர்வாகியுமான சிவி சண்முகத்திற்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்ந்து கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்படுவதாகவும் அவருக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என டிஜிபியிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

cv Shanmugam ஆவேசம் | அந்த பதவியெல்லாம் காலாவதி ஆகிவிட்டது

சண்டை, சச்சரவுகள், நீதிமன்றம், காவல்துறை கெடுபிடி உள்ளிட்ட பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு பிறகு அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த 23ஆம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீவாரு வெங்கடாசலபதி திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் ஏற்கெனவே அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் ஒப்புதல் பெற்ற 23 தீர்மானங்களை தவிர வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.

தலையை வெட்டிவிடுவோம்.. முன்னாள் அமைச்சர் சி வி சண்முகத்திற்கு கொலை மிரட்டல்

Following the AIADMK general body meeting, a complaint has been lodged with the DGP that former minister and pro-Edappadi executive cv Shanmugam was receiving death threats over the phone and that he should be given protection.