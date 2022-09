படிக்கும்போதே புல்லட்டில் சென்றவர் ஈபிஎஸ்! ஆர்.எஸ்.பாரதி அப்படியா? ஜெயக்குமார் விமர்சனம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு முக்கிய கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவும் தவறு செய்தவர்கள் தண்டனை பெறுவார்கள் என்று திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி நேற்று கூறியிருந்தார்.

இது குறித்து இன்று(செப்.18) செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், ஆர்.எஸ்.பாரதி குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

பெரும் வசதி வாய்ப்புடன் பிறந்த எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து சாதாரண அன்னக்காவடியாக இருந்து வந்தவர் எப்படி விமர்சிக்கலாம் என்று ஜெயக்குமார் பேட்டியில் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

