காய்கறி மாலை.. டிங்குடி டிங்காலே பாடல்.. முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் கவனம் ஈர்த்த போராட்டம்...

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: சென்னையில் திமுக அரசுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கழுத்தில் காய்கறி , மளிகைப் பொருட்களின் மாலையுடன் பங்கேற்ற முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயகுமார், போராட்டத்தின் போது, 'டிங்குடி டிங்காலே ..ஸ்டாலின் ஆட்சி டிங்குடி டிங்காலே ' என பாடலோடு முழக்கங்களை எழுப்பினார்.

விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தியும் , திமுக தேர்தல் அறிக்கையை முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை என குற்றம்சாட்டியும் அதிமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்றது. இதன் ஒருபகுதியாக சென்னை ராயபுரத்தில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயகுமார் கலந்து கொண்டார்.

விலைவாசி உயர்வைக் குறிப்பிடும் வகையில் கழுத்தில் காய்கறி , மளிகைப் பொருட்களின் மாலைகளை அணிந்தும் , பாடல் பாடியும் முழக்கங்களை எழுப்பியதோடி, காமெடியாக பேசி ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.

English summary

ho took part in a protest against the DMK government in Chennai with a garland of vegetables and groceries around his neck, chanted slogans during the protest, chanting 'Dingudi Dingale .. Stalin's regime Dingudi Dingale'.