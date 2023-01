வாரிசு அரசியல் பற்றி பேசும் வளர்ப்பு மகன்.. கட்சியில் சேர்ந்ததுமே பெரிய பதவி, சீட்! சீண்டிய காயத்ரி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஒருவருக்கு கட்சியில் சேர்ந்தவுடன் எம்எல்ஏ சீட், கட்சியில் சேர்ந்தவுடன் மாநில துணைத்தலைவர் பதவி, கட்சியில் சேர்ந்தவுடன் சீட் பங்கீடு/ கூட்டணி என்று பேச அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்ட 'வளர்ப்பு மகன்' வாரிசு அரசியல் பற்றி பேசுகிறார் என பாஜகவில் இருந்து விலகிய காயத்ரி ரகுராம் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

வாரிசு அரசியல் என்ற குற்றச்சாட்டை ஏற்றுக் கொள்கிறோம். எந்த உழைப்பும் இல்லாமல் நேரடியாக தலைவர் ஆனது எப்படி? வளர்ப்பு மகன் அரசியலும் வாரிசு அரசியல் தான் என காயத்ரி ரகுராம் சீண்டியுள்ளார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்னாமலை மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து கட்சியில் இருந்து வெளியேறிய காயத்ரி ரகுராம், தொடர்ந்து விமர்சித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டு வருகிறார்.

English summary

Gayathri Raguram, who left the BJP, strongly criticized BJP leader as 'adopted son'. She attacks leader as got MLA seat after just joining the party, getting state vice-president post.