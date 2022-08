அண்ணா விட்ருங்க ப்ளீஸ்! காருக்குள் கதறிய இளம்பெண்! கஞ்சா போதையில் மிருகங்களான 4 பேர்! பதறிய போரூர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை போரூர் அருகே காரில் சென்ற பெண்ணை கத்தி முனையில் மிரட்டி கூட்டு பலாத்காரம் செய்ததோடும், அவரிடம் இருந்து பணம் நகைகளை பறித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.

இந்தியாவில் வட மாநிலங்களில் கடந்த சில மாதங்களாக பெண்கள் குறிப்பாக 18 வயது கீழ் உள்ள சிறுமிகள் பாலியல் ரீதியான வன்கொடுமைகளுக்கும் அடக்குமுறைக்கும் உள்ளாகும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

தமிழகத்திலும் அவ்வப்போது பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது சமூக ஆர்வலர்களை கவலை கொள்ள செய்துள்ளது. அந்த வகையில் வேலூரில் பெண் மருத்துவர் ஒருவர் நள்ளிரவில் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Four people have been arrested after a shocking incident in which a woman who was traveling in a car near porur Chennai ; சென்னை போரூர் அருகே காரில் சென்ற பெண்ணை தாக்கிய அதிர்ச்சி சம்பவத்தை அடுத்து 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.