குலோப் ஜாமுன், மைசூர்பா, பால்கோவா ஆவினில் கசக்கும்.. விலை உயர்வு எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை: ஆவின் நிறுவனங்களில் விற்பனை செய்யப்படும் குலோப் ஜாமுன், மைசூர்பா, பால்கோவா உள்ளிட்ட 17 வகையான இனிப்பு பொருட்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயர்ந்துகொண்டே வருகிறது. இதனால் சாமானிய மக்களின் குடும்ப பட்ஜெட்டில் துண்டு விழுகிறது. கடந்த ஆறு மாதங்களில் ஆவின் பால் பொருட்களின் விலை மூன்றாவது முறையாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

ஆவின் பால் விலை குறைக்கப்பட்ட சந்தோஷத்தில் மக்கள் இருந்த நிலையில் கடந்த மார்ச் மாதத்தில் ஆவினில் நெய், பாதாம் பால் பவுடர், தயிர், ஐஸ்கிரீம் உள்ளிட்ட பால் பொருட்களின் விற்பனை விலை உயர்த்தப்பட்டது.

The prices of 17 types of sweet products including Globe Jamun, Mysurba, Balkowa sold in Aavin companies have been hiked. It has been announced that Globe Jamun will be sold at Rs 50 for 125 grams, which has gone up by Rs 5.