பேனா சின்னத்திற்கு எதிரான வழக்கு.. 2 துறைதான் பதில் கொடுத்திருக்கு.. ஒத்திவைத்த பசுமை தீர்ப்பாயம்!

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி பேனா நினைவுச் சின்னத்துக்கு எதிரான வழக்கை மார்ச் 2ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் பதிலளிக்க அவகாசம் கேட்கப்பட்ட நிலையில் வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நினைவாக கடலில் 134 அடி உயரத்துக்கு பிரமாண்டமான பேனா வடிவிலான நினைவு சின்னத்தை தமிழ்நாடு அரசு அமைக்க உள்ளது.

இது தொடர்பான பொதுமக்கள் கருத்துக் கேட்பு கூட்டம் சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்க தடைகோரிய மனுவை இன்று மீண்டும் தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் விசாரித்தது.

கருணாநிதி மீது நாங்க அளவுகடந்த அன்பு வச்சிருந்தோம்! அதனால் தான் இரவோடு இரவாக அதை செய்தோம் -அன்புமணி

Green tribunal adjourned the case against karunanidhi pen memorial Green Tribunal has ordered the case against the late former Chief Minister Karunanidhi pen memorial to be adjourned to March 2. The case has been adjourned as time has been sought from the Tamil Nadu government to respond.