சுதந்திரம், குடியரசு நாளை விட ஜிஎஸ்டி நாள் தான் முக்கியமானது... தமிழக ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பரபர பேச்சு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛நாட்டின் சுதந்திர நாள், குடியரசு நாளை விட மிக முக்கியமான நாள் தான் ஜிஎஸ்டி நாள்'' என தமிழக ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பேசினார்.

இந்தியாவில் கடந்த 2017 ல் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறை அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவில் ஒரே நாடு ஒரே வரி என்ற நோக்கத்தில் இந்த வரி விதிப்பு முறையை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்தது.

8.30 மணி வரை தான் டைம்! திமுக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு கெடு விதித்த அமைச்சர் கேஎன்.நேரு!

2017 ஜூலை 1ல் ஜிஎஸ்டி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இதன்மூலம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு அமலாகி 5 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளன. ஜிஎஸ்டியின் கீழ் 5 சதவீதம், 12 சதவீதம், 18 சதவீதம், 28 சதவீதம் என 4 விகிதங்களில் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகிறது.

English summary

Tamil Nadu Governor RN Ravi says that GST Day is more important than Independence Day and Republic Day. He also says, GST unifies through one country, one tax.