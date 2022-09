2 கைகள் இல்லாத “லட்சுமி”.. காலில் “ஓவியம்”! சு.வெங்கடேசன் உதவியால் அரசு கல்லூரியில் மாணவிக்கு “சீட்”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 2 கைகள் இல்லாமல் அபாரமாக ஓவியம் வரையும் திறன் கொண்ட லட்சுமி என்ற மாணவிக்கு அரசு கல்லூரியில் சீட் வழங்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் முன்வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று அவருக்கு கும்பகோணம் அரசு கவின் கல்லூரியில் இடம் கிடைத்துள்ளது.

கும்பகோணம் அரசு கவின் கலைக் கல்லூரியில், 2022-2023 ம் கல்வியாண்டிற்கு இளங்கவின்கலை முதலாமாண்டு மாணவர் சேர்க்கைக்காக செப் 2 அன்று நடைபெற்ற தேர்வில் 281 பேர் பங்கேற்றனர். அதில் 141 பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். இத்தேர்வில் லட்சுமி என்ற இருகைகளையும் முற்றிலுமாக இழந்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவி தனது கால்களால் தேர்வெழுதி விண்ணப்பித்துள்ளார்.

அவர் புனையா ஓவியம் (Drawing) தேர்வில் 50 மதிப்பெண்ணும், நீர்வண்ணத்தேர்வில் (Water Colour) 108 மதிப்பெண்ணும் மற்றும் கருத்தியல் (Theory) தேர்வில் 24 மதிப்பெண்ணும் பெற்றுள்ளார். ஆனால் லட்சுமி புனையா ஓவியம் (Drawing) தேர்வில் 20 மதிப்பெண்கள் குறைவாக பெற்றதால் இவருக்கு சேர்க்கை கிடைக்கப்பெறவில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

Marxist MP Su Venkatesan requested that a student named Lakshmi, who can paint immensely without 2 hands, should be given a seat in a government college. Su Venkatesan's request was accepted and she got a place in Kumbakonam Government Kavin College.