தரமான சம்பவம்.. 'தாய்'மொழிகள் சீண்டப்படும் போதெல்லாம்.. #stopHindiImposition

சென்னை: தாய்மொழிகள் சீண்டப்படும் போதெல்லாம் #stopHindiImposition என்ற ஹேஷ்டாக் ட்விட்டரில் டிரெண்டாகி வருகிறது. அந்த வகையில் டெல்லி அரசு மருத்துவனையில் தங்களுக்குள் மலையாளம் பேசினால் செவிலியர்கள் மீது நடவடிக்கை என்ற சுற்றிக்கைக்க எதிராக இந்தியை திணிக்க முயலக்கூடாது என்று ட்விட்டரில் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

ஒரு மொழி என்பது தொடர்பின் வழி... ஒருவரின் உணர்வை இன்னொருவர் புரிந்து கொள்ளும் கருவி. எல்லோருக்குமே முதன்மையான மொழி தாய் மொழி தான். அவரவர் தாய் மொழியே பேசுவதே அவரவருக்கு பெருமை.... தாய்மொழி தெரியாமல் போனால் அதுதான் உலகின் ஆகச்சிறந்த கொடுமை.\

சீனா, ரஷ்யா, ஜப்பான் உள்பட உலகின் எந்த நாடுமே தங்கள் தாய்மொழி கல்வியை ஊக்குவிக்கின்றன. தாய்மொழி கல்வியை ஊக்குவிக்கின்றன. தொடர்பு மொழியாக ஆங்கிலத்தை கற்று தருகின்றன.

#StopHindiImposition மொழிகளுக்கு தமிழ்தான் தாய்.. நீங்க தமிழ் கற்கலாமே?.. நெட்டிசன்கள் பளிச்

The hashtag #stopHindiImposition is trending on Twitter whenever mother tongues are annoyed. It's not about hindi or English or Malayali or Tamil.its about treating every language of india with respect. our Mother tongue is our identity.Stop language discrimination.