வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு..5 நாட்களுக்கு கனமழை..தீபாவளிக்கு மழையா? புயலா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தென் கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அக்டோபர் 20 ஆம் தேதிவாக்கில் உருவாகக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக பல மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிககனமழை வரை பெய்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை கடலூர் மாவட்டம் குடிதாங்கியில் தலா 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. நாமக்கல் 11 செமீ மழை, மயிலாடி, ஏத்தாப்பூர் (சேலம்), மோகனூர் (நாமக்கல்), பாலக்கோடு (தருமபுரி) பகுதிகளில் தலா 9 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழக பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கனமழை.. 'பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை’ - ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு!

English summary

Chennai Meteorological Department has predicted that due to the low atmospheric circulation prevailing over South Andaman and adjoining areas, a low pressure area is likely to form over South East and adjoining Middle East Bay of Bengal by October 20.