சென்னையில் சுடும் சூரியன்..11 மாவட்டங்களில் 2 நாட்களுக்கு கனமழை - குடை அவசியம்

சென்னை: காற்றின் திசை மாறுபாடு காரணமாக இன்றும் நாளையும் நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

அக்னி நட்சத்திர காலம் முடிந்த பின்னரும் தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட பல ஊர்களில் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. மாலை நேரங்களில் மழையும் பெய்து வருகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் 9 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. லால்குடி, வால்பாறை,சோலையார், தாளவாடி ஆகிய பகுதிகளில் 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

சின்னக்கல்லார், ஈரோடு, கெட்டி, வேப்பந்தட்டையில் 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. திருச்செங்கோடு, தக்கலையில் 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கரூர், குந்தாபாலம், தேவாலா, குழித்துறை, ஓசூர், பவானி, அவலாஞ்சியில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

