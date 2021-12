இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு.. நான் ரெடி.. ட்வீட் போட்ட தயா அழகிரி.. பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இன்று மாலை 6. 30 மணிக்கு நான் ரெடி என மகிழச்சியான ஒரு ட்வீட்டை போட்டுள்ளார் தயாரிப்பாளரும் மு.க.அழகிரியின் மகனுமான தயா அழகிரி.

இவர் ஒரு சினிமா தயாரிப்பாளர். கிளவுட் நயன் மூவிஸ் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். மேலும் திரைப்பட விநியோகஸ்தராகவும் உள்ளார். இவர் மங்காத்தா, வடகறி, தகராறு உள்ளிட்ட படங்களை தயாரித்துள்ளார். பையா, தமிழ் படம், வாரணம் ஆயிரம், நான் மகான் அல்ல உள்ளிட்ட படங்களின் விநியோகஸ்தர் ஆவார்.

இவரது தந்தை முன்னாள் அமைச்சரும் முன்னாள் முதல்வர் மு கருணாநிதியின் மூத்த மகனுமான மு.க.அழகிரி. திமுகவில் கருணாநிதிக்கு அடுத்த இடத்தில் ஸ்டாலின் என முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டதை எதிர்த்ததாகவும் இதுகுறித்து தனது தந்தை கருணாநிதியிடம் நியாயம் கேட்டதாகவும் உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் வெளியாகின.

English summary

Here is the speculation tweet made by Dhaya Alagiri. He says he is ready for 6.30 pm event. What is that?