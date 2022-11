ஆவேசமாக வார்த்தையைவிட்ட ஆர்.எஸ்.பாரதி.. ஆளுநர் மாளிகைக்கு பறந்த உளவு ரிப்போர்ட்.. ஆங்ரி மோடில் பாஜக!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அதிரடியாக பேசுவதும், சர்ச்சைகளை உருவாக்குவதும் திமுகவின் முன்னாள் எம்.பி.யும் மூத்த வழக்கறிஞருமான ஆர்.எஸ்.பாரதிக்கு புதிதல்ல. இந்த நிலையில்தான், ஒரு தகவல் வட்டமடித்து வருகிறது.

இப்படித்தான், ஆர்.எஸ்.பாரதியின் ஒரு விமர்சன பேச்சினை தமிழக ராஜ்பவனுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறதாம் மத்திய உளவுத்துறை. ஆளுநரை கோபப்படுத்தக் கூடிய வகையில் உள்ளது அந்த தகவல் என்கிறார்கள்.

The Central Intelligence Agency has sent a critical speech of RS Bharathi to Tamil Nadu Raj Bhavan. They say that the information is likely to anger the governor RN Ravi.