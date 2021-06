சபாஷ்..! 3ஆம் அலையை எதிர்கொள்ள என்ன செய்யலாம்... சத்தமில்லாமல் நடவடிக்கைகளை தொடங்கிய தமிழ்நாடு அரசு

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்திருக்கும் நிலையில், 3ஆம் அலை ஏற்பட்டால் அதைத் தடுக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைச் சத்தமில்லாமல் தொடங்கியுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வரை கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் உச்சத்தில் இருந்தது. இதையடுத்து கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்த மாநிலம் முழுவதும் 2 வாரம் தளர்வுகளற்ற ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.

ஊரடங்கிற்கு பிறகே மாநிலத்தில் வைரஸ் பாதிப்பு குறையத் தொடங்கியது. தமிழ்நாட்டில் நேற்று 18,023 பேருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

The Tamil Nadu government started putting together a plan for a possible COVID-19 third wave. TN government held a meeting with experts on June 3 with regard to this.