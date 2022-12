இல்லத்தரசிகளே ரெடியா? ஒட்டடை, சிலந்தி வலையின்றி வீட்டை காப்பது எப்படி? இதோ எளிய முறை.. அசத்துங்க

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: வீட்டின் சுவற்றில் ஏற்படும் ஒட்டடை, சிலந்தி வலை மற்றும் மின்விளக்குகளின் வெளிச்சத்துக்கு வரும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி வீட்டை சுத்தமாக வைத்து கொள்ள எளிய முறை உள்ளது. இதற்கு வீட்டில் கற்பூரம் மட்டும் இருந்தாலே போதும்.

ஒவ்வொருவரும் நம் வீட்டை எப்போதும் சுத்தமாக வைத்து கொள்ள நினைக்கிறோம். வீட்டின் தரைப்பகுதியை நாம் அவ்வப்போது சுத்தம் செய்து எப்போதும் பளிச்சென வைத்து கொள்ளலாம்.

இருப்பினும் கூட வீட்டில் உள்ள அறைகளின் சிலிங் (மேற்கூரை) பகுதியை நாம் அடிக்கடி சுத்தம் செய்வது இல்லை. இதற்கு முக்கிய காரணம் அந்த பகுதிகள் யாருடைய கையும் படாமல் சற்று உயரத்தில் இருப்பது தான்.

'சிலந்தி வலை' போல் ஜொலிப்பு.. நாசா வெளியிட்ட புகைப்படம்.. எந்த நகரம்னு உங்களுக்கு தெரியுதா?

English summary

There is a simple way to keep the house clean by controlling the insects that appear on the walls of the house, spider webs and light bulbs. Just having camphor in the house is enough for this.