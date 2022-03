தகுதியற்றவரின் தவறான தகவலுக்கு பதிலளிக்க மாட்டேன்.. அண்ணாமலைக்கு பிடிஆர் பரபர பதிலடி.. என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, பட்ஜெட்டில் ஏதேனும் தவறு இருப்பதாக கருதினால் அது அவரின் அறியாமை என்றும் நான் பொய் சொல்வதாக நினைத்தால் நீதிமன்றத்தை நாடலாம் எனவும் தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டை கண்டித்து வள்ளுவர் கோட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, துணைத் தலைவர் வி.பி.துரைசாமி, எம்.எல்.ஏ. எம்.ஆர்.காந்தி, செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயண் திருப்பதி, நடிகை காயத்ரி ரகுராம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

துபாய் பயணம் பற்றி சர்ச்சை கமெண்ட்.. 100 கோடி இழப்பீடு கேட்ட திமுக.. அண்ணாமலை பதில் என்ன தெரியுமா?

English summary

Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan has said that if there is anything wrong with the Tamil Nadu budget, it is Tamil Nadu BJP leader Annamalai's ignorance and if he thinks I am lying, he can go to court