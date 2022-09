தென்மேற்குப் பருவமழை தேனியில் 292% அதிகம்..இயல்பை விட கூடுதல்..இன்னும் மழை இருக்கு!

Chennai

சென்னை: தென்மேற்குப்பருவமழை தமிழகத்தில் இயல்பை விட அதிகமாக கொட்டித்தீர்த்த நிலையில் செப்டம்பரிலும் மழை கொட்டித்தீர்க்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. மாதம் மும்மாரி மழை என்று முற்காலத்தில் சொன்னது போல தென்மேற்குப்பருவமழை மே மாத இறுதியில் தொடங்கி செப்டம்பர் வரை நீடிக்கிறது.

தமிழகத்தில் ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை தென்மேற்குப் பருவமழை காலமாகும். அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்குப் பருவமழை காலமாகும். பொதுவாக தென் மாவட்டங்களில் தென்மேற்குப் பருவமழை அதிக அளவில் பெய்யும்.

ஆண்டு மழைப்பொழிவில் பெரும்பான்மையான மழையை வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் தான் பெறும். வட மாவட்டங்கள் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்நோக்கி தான் நீர்நிலைகள், விவசாய நிலங்கள் இருந்து வருகின்றன. புயல், மழை வெள்ளம் பெரும்பாலும் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில்தான் வட மாவட்டங்களை மிரட்டிப்பார்க்கும்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்னதாக வரும், தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் மழைப்பொழிவு அதிகம் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது.

தென்மேற்குப் பருவமழை 93% கூடுதல்..18 மாவட்டங்களில் அடி தூள்..மூன்று ஆண்டுகளாகவே அதிகம்

English summary

The Meteorological Department has predicted that the Southwest Monsoon rains in Tamil Nadu will continue to rain in September as well. As it was said earlier that the month of three months rains, the southwest monsoon starts at the end of May and lasts till September.