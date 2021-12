முதல்வர் ஸ்டாலின் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை அறிவிக்கிறாரா.. இன்று முக்கிய ஆலோசனை கூட்டம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தற்போது தமிழகத்தில் அமலில் உள்ள தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கை நீட்டிப்பது தொடர்பாகவும், மேலும் பல்வேறு தளர்வுகள் வழங்குவது தொடர்பாகவும், இன்று முதல்வர் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்றைய தினம் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடக்கிறது.

கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார்.

தமிழகத்தில் தொற்று கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டாலும், இன்னும் முழுமையாக நீங்கவில்லை.. அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டு வரும்போது, அதற்குள் ஒமிக்ரான் என்ற புது வைரஸ் இந்தியாவில் நுழைந்துள்ளது.

English summary

The Chief Minister is scheduled to hold a consultation today on extending the curfew with the existing relaxations and granting various relaxations. The consultation meeting is being held today at the General Secretariat.