ருத்துராஜுக்கு நேர்ந்த அநீதி.. மும்பை வீரருக்கு முன்னுரிமை தந்த ரோஹித்.. இப்படி ஒரு காரணமா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இந்திய அணியில் சிஎஸ்கே வீரர் ருத்துராஜுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இணையத்தில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பலரும் இதை விமர்சனம் செய்து வருகிறார்கள்.

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி 20 தொடரில் இந்திய அணி ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறது. முதல் இரண்டு போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்றுவிட்டது.

இதனால் டி 20 தொடரில் இந்திய அணி ஏற்கனவே வென்றுவிட்டது. இன்றைய போட்டியிலும் வென்று நியூசிலாந்தை வாஷ் அவுட் செய்ய இந்தியா முயலும்.

English summary

Ind vs NZ series: Why Ruturaj did not get the chance in Team India in the 3rd Odi?