மாணவரணியை பலப்படுத்தும் திமுக.. கல்லூரி மாணவர்கள் பொறுப்புக்கு வரலாம்! நிர்வாகிகளுக்கு இன்டர்வியூ!

சென்னை : திமுக மாணவர் அணி நிர்வாகிகள் பதவிக்கு வர விரும்புபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும், அவர்களிடம் அந்தந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் முன்னிலையில் நேர்காணல் நடத்தி நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று மாணவர் அணி செயலாளர் சி.வி.எம்.பி.எழிலரசன் அறிவித்துள்ளார்.

மாவட்ட, மாநகர அமைப்பில் பொறுப்பைப் பெற பட்டம் அல்லது பட்டயப் படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும், நகர, ஒன்றிய, பேரூர், பகுதி பொறுப்புகளுக்கு, தற்போது கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில், திமுக மாணவரணியின் மாநில நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் புதிய நிர்வாகிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் செயல்முறை தொடங்கியுள்ளது.

திமுக மாணவர் அணிச் செயலாளர் சி.வி.எம்.பி.எழிலரசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "திமுக தலைவர் - தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலின்படி, கழக மாணவர் அணியின் மாவட்ட, மாநகர, நகர, பகுதி, ஒன்றிய, பேரூர், வட்ட, பாகம் வரையிலான நிர்வாக கட்டமைப்பு கீழ்காணும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

English summary

DMK Student wing secretary CVMP Ezhilarasan has announced that those who want to become DMK student wing administrators can apply and they will be interviewed in the presence of their respective district secretaries.