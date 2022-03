Irfan's view சேனலுக்கான தடையை நீக்கியது யூடியூப் நிறுவனம்.. We are back என மகிழ்ந்த இர்பான்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: உணவு விமர்சகரும் பிரபல யூடியூபருமான இர்பானின் இர்பான்ஸ் வியூ எனும் யூடியூப் சேனல் முடக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்ட நிலையில் தற்போது அந்த சேனலுக்கான தடை நீக்கப்பட்டது.

யூடியூபரின் இர்பான்ஸ் வியூ சேனல் நேற்று இரவு முடக்கப்பட்டது. இதனால் உணவு பிரியர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இந்த நிலையில் தற்போது இர்பான் சேனலுக்கான தடையை யூடியூப் நீக்கியது. இதை இர்பானே ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு We are back என தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து இர்பான் தனது வீடியோ பதிவில் கூறுகையில், சுமார் 15 அல்லது 16 மணி நேரத்திற்கு பிறகு சேனல் மீதான தடை நீக்கப்பட்டுவிட்டது. உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும், சேனல் நேற்று மாலை 5.56 மணிக்கு டெர்மினேட்டட் என வந்தது. இதையடுத்து நான் யூடியூப்பில் முறையீடு செய்தேன்.

English summary

Irfan's view Channel is back after it gets terminated. Irfan says we are back in his video.