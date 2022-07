அந்த 6 பேர்.. அதில் 1 இப்பவே காலி.. பதவி பறிப்பு எப்போது? ரெண்டு விரலை காட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளர்களாக இருக்கும் 6 மாவட்ட செயலாளர்களின் பதவியைப் பறித்து தனது ஆதரவாளர்களுக்கு வழங்கத் தயாராகி வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், புதிய நிர்வாகிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான வைத்திலிங்கம் உள்ளிட்டவர்கள் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். ஓபிஎஸ் ஆதரவு மா.செக்களாக இருக்கும் 6 பேரின் பதவிகளும் விரைவில் பறிக்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.

பேசுனது எல்லாம் வேஸ்ட்டா? 5 பேரை அப்படியே ஓரம்கட்டிய எடப்பாடி..

English summary

Edappadi Palaniswami is preparing to take away the posts of 6 district secretaries who are supporters of O.Panneerselvam and give them to his supporters.