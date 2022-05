அன்புமணிக்கு புது போஸ்டிங்காமே?.. "அவர்"தான் தலைவரா.. அப்ப மணி?.. தைலாபுரத்தில் ஒரே பரபரப்பு

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பாமகவில் சமீபகாலமாகவே புது புது மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன.. அந்த வகையில், அன்புமணிக்கு புது போஸ்டிங் தரப்படுவதாகவும் செய்திகள் பரபரத்து வருகின்றன.

பாமக தன்னை பலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாகி உள்ளது.. அதேசமயம், இன்றைய தமிழக அரசியலில், எதற்காக பாமகவுக்கு சறுக்கல் வந்துள்ளது? எதற்காக சொந்த தொகுதியில்கூட அன்புமணியால் வெற்றி பெற முடியாமல் போனது என்ற ஆராய்ச்சிக்குள் அக்கட்சி மேலிடம் நுழைந்து பார்க்க வேண்டிய நெருக்கடிக்கும் ஆளாகி உள்ளது.

கணிசமான வாக்கு வங்கி கையில் இருந்தாலும், ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் அக்கட்சியின் முக்கியத்துவம் குறைந்து வருவதையும் சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ள பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டுள்ளது என்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

ஏரியில் வீடு கட்டுவது 'திராவிட மாடல்’! எல்லோருக்கு வேலை 'பாட்டாளி மாடல்”.! விளக்கம் தரும் அன்புமணி!

English summary

Is Anbumani ramadoss getting a new posting and general body meeting is going to take place on the 28th அன்புமணி ராமதாஸுக்கு புது போஸ்டிங் தர வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது